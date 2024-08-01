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Fas - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Fas U23 - ABD U23 çeyrek final maçı hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

Paris 2024 Olimpiyatları heyecanı, çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Fas ile ABD karşı karşıya gelecek. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın bilgileri, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fas - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 11:51
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Fas - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Fas U23 - ABD U23 çeyrek final maçı hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

Fas U23 - ABD U23 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Fas ile ABD karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fas - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FAS - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fas - ABD maçı 2 Ağustos Cuma günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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