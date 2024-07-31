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ABD'li yüzücü Katie Ledecky olimpiyat rekorunu geliştirdi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları beşinci gününde heyecan devam ediyor. yüzme branşının kadınlar 1500 metre serbestte ABD'li yüzücü Katie Ledecky, kendisine ait olimpiyat rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 23:53
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ABD'li yüzücü Katie Ledecky olimpiyat rekorunu geliştirdi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yüzme branşının kadınlar 1500 metre serbestte ABD'li yüzücü Katie Ledecky, kendisine ait olimpiyat rekorunu geliştirerek şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 1500 metre serbest finalleri yapıldı.

ABD'li yüzücü Katie Ledecky, 15.30.02'lik derecesiyle Tokyo 2020'de kendisine (15.35.35) ait olan olimpiyat rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı.

Bu disiplinde Fransız Anastasiia Kirpichnikova 15.40.35'le gümüş, Alman Isabel Gose 15.41.16'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.

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