Haberler Paris 2024 Başkan Erdoğan: Papa'yı arayacağım

Başkan Erdoğan: Papa'yı arayacağım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin genel merkezinde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Paris Olimpiyatları'nın skandal açılış töreni hakkında da konuşan Başkan Erdoğan, açılış görüntüleriyle ilgili olarak, "Sapkınlık" dedi ve ekledi: "Olimpiyatlar, insan tabiatını bozan aileyi ifsad eden nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir. Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 17:26
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Başkan Erdoğan: Papa'yı arayacağım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde konuştu. Başkan Erdoğan'ın Paris Olimpiyatları'na dair yaptığı açıklamalar ise çok önemliydi. İşte o sözler...

"İLK FIRSATTA PAPA'YI ARAYACAĞIM"

Macron beni Paris Olimpiyatları'na davet etti. Torunum, 'dede gitme orada LGBT propagandası yapacaklar' dedi. Bana görüntüleri izletti. 'Tamam gitmeyeceğim' dedim. İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla Hristiyan âlemine ve tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım.

"OLİMPİYATLAR SAPKINLIĞA ALET EDİLMİŞTİR"

Olimpiyatlar, insan tabiatını bozan aileyi ifsad eden nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir. Paris'te yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesidir.

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