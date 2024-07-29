Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları

Paris 2024 Olimpiyatları C Grubu ilk maçında Filenin Sultanları, Hollanda karşısında zafer arayacak. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı...

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasında ilk maçını Hollanda ile 29 Temmuz Pazartesi günü oynayacak. Saat 10.00'da başlayacak olan karşılaşmanın TRT'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya