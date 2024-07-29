Sonu madalya olsun

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya umudumuz olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçına bugün çıkacak. Organizasyonda C Grubu'nda yer alan ay yıldızlılar, Hollanda ile karşılaşacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ve Eurosport'tan ekranlara gelecek. Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, son 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine hiç mağlup olmadı. 2023 yılında Dünya, Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları elde ederek tüm Türkiye'yi sevince boğan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalyayı hedefleyecek. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

İTALYA GALİBİYETLE BAŞLADI: 3-1

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yer aldığı C grubunda oynanan ilk maçta İtalya, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. İlk maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak Türkiye, daha sonra 1 Ağustos Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti, 4 Ağustos Pazar günü de İtalya ile oynayacak. Ay yıldızlı ekibimizin C Grubu'nda oynayacağı tüm karşılaşmalar TSİ 10.00'da başlayacak.