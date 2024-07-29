Haberler Paris 2024 Okçuluk Erkek Milli Takımı'mız yarı finale yükseldi! | PARİS 2024

Okçuluk Erkek Milli Takımı'mız yarı finale yükseldi! | PARİS 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finale yükseldi. | Son dakika spor haberleri

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 16:33 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 16:39
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Okçuluk Erkek Milli Takımı'mız yarı finale yükseldi! | PARİS 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finale yükseldi.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'nın temsil ettiği Hindistan'la karşılaştı.

Milliler ilk seti 57-53, ikinci seti 55-52 kazanırken üçüncü seti 55-54 kaybetti. Dördüncü sette rakibini 57-54 mağlup ederek skoru 6-2 yapan milli takım, yarı finale çıktı.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finalde İtalya-Fransa eşleşmesinin galibiyle bugün karşılaşacak.

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