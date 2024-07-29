Haberler Paris 2024 Kanada’ya -6 puan

Kanada’ya -6 puan

FIIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na Olimpiyat Oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi. FIFA'dan yapılan açıklamada, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği belirtildi. Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığı vurgulandı. Ayrıca 200 bin İsviçre Frangı para cezası da verildiği ifade edildi.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Kanada’ya -6 puan
FIIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na Olimpiyat Oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi. FIFA'dan yapılan açıklamada, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği belirtildi. Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığı vurgulandı. Ayrıca 200 bin İsviçre Frangı para cezası da verildiği ifade edildi.
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