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Kanada’ya -6 puan
FIIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na Olimpiyat Oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi. FIFA'dan yapılan açıklamada, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği belirtildi. Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığı vurgulandı. Ayrıca 200 bin İsviçre Frangı para cezası da verildiği ifade edildi.
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