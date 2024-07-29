Haberler Paris 2024 Elis Özbay çeyrek finalde

Elis Özbay çeyrek finalde

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, çeyrek finale yükseldi. Vaires Sur Marne Nautical'deki yarışta Elis Özbay, tek çifte repesajında mücadele etti. 8.00.00'lik derecesiyle serisinde ikinci olan Elis, çeyrek finale kaldı. Milli sporcumuz, 30 Temmuz Salı günü çeyrek finalde Slovenyalı Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistanlı Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile karşılaşacak. Elis Özbay, 30 Temmuz'da serisinde ilk 3'e girmesi halinde yarı finale çıkacak.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Elis Özbay çeyrek finalde
Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, çeyrek finale yükseldi. Vaires Sur Marne Nautical'deki yarışta Elis Özbay, tek çifte repesajında mücadele etti. 8.00.00'lik derecesiyle serisinde ikinci olan Elis, çeyrek finale kaldı. Milli sporcumuz, 30 Temmuz Salı günü çeyrek finalde Slovenyalı Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistanlı Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile karşılaşacak. Elis Özbay, 30 Temmuz'da serisinde ilk 3'e girmesi halinde yarı finale çıkacak.
Cimbom'a Hollandalı Dinamo!
G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi!
DİĞER
Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya’yı suçlayan ifadeler! "Velayet için nafaka pazarlığı yaptı"
Mavi Vatan'a "Masal" diyen CHP'li Namık Tan'a tepkiler çığ gibi! AK Parti ve CHP'den açıklama: TAKVİM'e konuşan Mehmet Sevigen'den tepki
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
G.Saray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun 01:37
Russell’a diskalifiye şoku! Russell’a diskalifiye şoku! 01:31
G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir 23:27
G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! 23:21
Cimbom'a Hollandalı Dinamo! Cimbom'a Hollandalı Dinamo! 22:58
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:58
Daha Eski
G.Saray'a Wendel şoku! G.Saray'a Wendel şoku! 22:58
Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı 22:58
Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar 22:58
Ferdi için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam Ferdi için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam 22:58
Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray... Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray... 22:58
Transferde Arda Güler bombası! Transferde Arda Güler bombası! 22:57