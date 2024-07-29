DİĞER
Elis Özbay çeyrek finalde
Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, çeyrek finale yükseldi. Vaires Sur Marne Nautical'deki yarışta Elis Özbay, tek çifte repesajında mücadele etti. 8.00.00'lik derecesiyle serisinde ikinci olan Elis, çeyrek finale kaldı. Milli sporcumuz, 30 Temmuz Salı günü çeyrek finalde Slovenyalı Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistanlı Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile karşılaşacak. Elis Özbay, 30 Temmuz'da serisinde ilk 3'e girmesi halinde yarı finale çıkacak.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.