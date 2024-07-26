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Yıldızlar geçidi

Paris'te dünyaca ünlü birçok sporcu madalya mücadelesi verecek.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Yıldızlar geçidi
Paris'te dünyaca ünlü birçok sporcu madalya mücadelesi verecek. Olimpiyatlarda 3 şampiyonluğu bulunan Kevin Durant, NBA'de tüm zamanların sayı kralı LeBron James ile Stephen Curry, Jayson Tatum ve Anthony Davis'li ABD Basketbol Takımı, Sırbistan Basketbol Takımı'nda NBA yıldızı Nikola Jokic, Yunanistan Basketbol Milli Takımı'nda NBA oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 7 olimpiyat ve 30 dünya şampiyonası madalyalı ABD'li kadın cimnastikçi Simone Biles, 24 kez grand slam kazanan ve bir olimpiyat madalyası bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Olimpiyat ve dünya şampiyonlukları olan ABD'li yüzücü Katie Ledecky, 2 olimpiyat altınlı İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve tüm zamanların en iyi maratoncusu Kenyalı Eliud Kipchoge Paris'te yer alacak.
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