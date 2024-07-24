Paris Olimpiyatları başladı mı, ne zaman başlayacak? | 2024 Paris Olimpiyatları takvimi

PARİS 2024 OLİMPİYATLAR NE ZAMAN? - Sporseverlerin heyecanla beklediği, tarihin en köklü spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları, 33. kez gerçekleştirilecek. Olimpiyat ateşi Olimpiyada düzenlenen törenle yakıldı ve sporseverler Olimpiyat Oyunları başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ne zaman başlayacak? Türkiye kaç sporcu gönderecek? İşte detaylar...

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Fransa'nın Paris şehriin ev sahipliğinde yapılacak olan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü resmen başlayacak. Açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.

TÜRKİYE KAÇ SPORCU GÖNDERECEK?

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye, Paris 2024'e 102 sporcuyla katılacak. Olimpiyatlarda 54 kadın, 48 erkek sporcu yarışacak.