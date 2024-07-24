Paris coşkusu

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. 26 Temmuzda başlayacak oyunlar öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'ndaki, oyunlara katılan sporcuların yer aldığı "Team Türkiye" kafilesini uğurlama törenine katıldı. Spor Bakan Bak, "İyi hazırlandık. Bu bir heyecan ve tutku. Paris'te zirveyi zorlayacağımıza ve güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. Yılmaz da "Sizlerin uluslararası alandaki başarıları arttıkça, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizdeki tüm sporseverlere rol model olacaksınız ve sizler gibi başarılı nice sporcunun yetişmesine de vesile olacaksınız" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tüm sporculara başarı dileklerini ileten yardımcısı Yılmaz, "Son yıllarda, ülkemiz spor alanında büyük başarılara imza atmış, uluslararası alanda adından sıkça söz ettirmiştir" diye konuştu.

BTCTURK'TEN 21 SPORCUYA DESTEK

Voleybol milli takımlar ana sponsoru ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sponsorlarından biri olan BtcTurk, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 21 sporcuya destek verecek. Bu destek kişi başı 10 bin dolar olarak belirlendi. Olimpiyat oyunları 26 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 11 Ağustos Pazar günü sona erecek.

TÜM BRANŞLARDA MADALYA ALIRIZ

Kafilede yer alan milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Heyecanlıyız. hazırız. Gidip elimizden gelen her şeyi yapıp güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz" dedi. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da "Tüm branşlarda madalya kazabilecek sporculara sahibiz" diye umut dağıttı.