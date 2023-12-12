Aracınız kışa hazırlayın! Araç bakım ipuçları ve öneriler

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri Aralık ayı başından başlayıp Nisan başına kadar sürecek olan kış lastiği kullanım zorunluluğunu sürücülere hatırlatarak bu süreçte onlara yol gösterici değerlendirmede bulundular.

Araç sahiplerinin kış lastiği takılmasının yanı sıra, akülerini ve motorlarını kontrol etmelerinin önemine değinen yetkililer şu noktalara dikkati çektiler:

İşte olmazsa olmaz kış uygulamaları

"Hemen her mevsim için araç bakımı önem arz ediyor. Kış ile birlikte daha hassas bir süreç söz konusu. Fren ve debriyaj sistemleri kış boyunca sıkı bir kontrole tabi tutulmalı. Araçlarda antifriz kullanımının yanı sıra aydınlatma sistemlerinin düzenli denetimi, sileceklerin bakımı, klimaların gözden geçirilmesine de dikkat etmek ihmal edilmemeli. Zorlu koşullar için kışa ait ekipmanların ise ekstradan bulundurulması can güvenliği açısından önem taşımaktadır"

Aracın kış bakımına hazırlanması sağlıklı bir kış geçirmenin olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Hava sıcaklıklarının düşüşü ile birlikte dinamo şarj sisteminin, elektrolit seviyesinin kontrolü akü bakımında önemli. Motor yağı seviyesinin de ihmal edilmemesi gerekiyor.

Trafik setinin tam olduğundan emin olmak gerekirken ihtiyaç halinde tüm ihtimaller düşünülmek durumunda. Özellikle uzun yola çıkacak olanların yanlarında mutlaka zincir bulundurmaları lazım. Karlı koşullarda camların kar tutması halinde küreyici alet ve edevatın da bulunması elzem.

Sürüş teknikleri açısından sürücülerin uyması gereken konular da bulunuyor.

Bu aylarda bu kurallara dikkat!

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri bu kullanım önerilerini ise şöyle sıralamaktalar:

Araca kış şartlarına hazır bir ayakkabı ile binmek önemli. Gaz ve pedal sistemi için bu önemli. Hız sınırına mutlak surette riayet etmek. Fren ve hız sınırlarının yarı yarıya uygulanması önemli. 100 km hız sınırında 50 ile gitmek gibi. Keza buzlanma durumları yolların güvenliğini de büyük oranda azaltmaktadır.

Takip mesafesine sıkı şekilde uymak. Önünüzdeki araçla kendi aracınızın önünde yolun özel durumunu göz önünde bulundurarak yaz mevsiminden ez az iki kat fazla bir ara koymak. Araç içi ısı durumu ne çok sıcak ne çok soğuk olmalı çünkü sürücü sürüş konforu öncelikler arasında. Araç hâkimiyetinin kış şartlarında sağlanması adına ani direksiyon hareketleri ve fren reaksiyonu ilk sırada yer alıyor. Lastiklerin yola tutunmasında kış lastiği ise olmazsa olmazlardan.

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