Formula 1'de sezonun ilk yarışı Bottas'ın!
Formula 1'de 2020 sezonunun ilk yarışı Avusturya GP'yi Mercedes'ten Valtteri Bottas kazandı.
Lewis Hamilton, Alex Albon ile yaşadığı temas sonrası 5 saniye ceza aldı ve yarışı ikinci sırada bitirmesine rağmen aldığı 5 saniye cezayla 4. sıraya düştü.
Ferrari'den Charles Leclerc, 7. sırada başlayıp 2. sırada bitirdi. Lando Norris ise son turda 0.1 saniye daha hızlı gidince 3. sıraya yükseldi.
İşte yarıştaki sıralama:
1. Valtteri Bottas
2. Charles Leclerc
3. Lando Norris
4. Lewis Hamilton
5. Carlos Sainz
6. Sergio Perez
7. Pierre Gasly
8. Esteban Ocon
9. Antonio Giovinazzi
10. Sebastian Vettel
11. Nicolas Latifi
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 18:20
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