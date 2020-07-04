Formula 1'de sezonun ilk pole pozisyonu Bottas'ın! - Son dakika Otomobil haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Formula 1'de sezonun ilk pole pozisyonu Bottas'ın!

Formula 1'de sezonun ilk pole pozisyonu Bottas'ın!

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Avusturya 'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte yarın 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, 30 yaşındaki pilot Bottas 1.02.939'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu , takım arkadaşının 0,012 saniye gerisinde ikinciliği, 'un Hollandalı pilotu Max Verstappen de 0,538 saniye gerisinde üçünlüğü elde etti.

Mart ayında 'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun ilk yarışı yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

  1. 04.07.2020
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