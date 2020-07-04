Formula 1'de sezonun ilk pole pozisyonu Bottas'ın!
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.
Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte yarın 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, 30 yaşındaki pilot Bottas 1.02.939'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, takım arkadaşının 0,012 saniye gerisinde ikinciliği, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen de 0,538 saniye gerisinde üçünlüğü elde etti.
Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun ilk yarışı yarın TSİ 16.10'da koşulacak.
- 04.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Formula 1'de sezonun ilk pole pozisyonu Bottas'ın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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