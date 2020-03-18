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18 Mart 2020, Çarşamba
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FIA açıkladı! 24 Saat ertelendi

FIA açıkladı! Le Mans 24 Saat ertelendi

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), dünya genelinde yayılan ve 'da da yoğun etkisi görülen koronavirüs salgını nedeniyle  24 Saat Yarışları'nın ertelendiğini açıkladı.

'da 13-14 Haziran tarihlerinde 88'inci kez düzenlenecek olan 24 Saat'in bu tarihlerde yapılamayacağı kesinleşince, yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.

FIA'nın açıklamasında, önceliğin organizasyonda çalışan personel ve sporcuların sağlığı olduğu belirtildi.

  1. 18.03.2020
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