FIA açıkladı! Le Mans 24 Saat ertelendi
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), dünya genelinde yayılan ve Fransa'da da yoğun etkisi görülen koronavirüs salgını nedeniyle Le Mans 24 Saat Yarışları'nın ertelendiğini açıkladı.
Fransa'da 13-14 Haziran tarihlerinde 88'inci kez düzenlenecek olan Le Mans 24 Saat'in bu tarihlerde yapılamayacağı kesinleşince, yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.
FIA'nın açıklamasında, önceliğin organizasyonda çalışan personel ve sporcuların sağlığı olduğu belirtildi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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