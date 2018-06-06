2. Akçay dönemi – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    2. Akçay dönemi

    2. Akçay dönemi

    ’den düşen Osmanlı’ya yeniden dönen , “Ayağa kalkmanın zevkini tekrar ’e çıkarak yaşayacağız” dedi.

    'den düşen Osmanlı, geçen sene yollarını ayırdığı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Akçay, 'un tarihindeki en büyük başarısı olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda da kulübün başındaki isimdi. İmza töreninde konuşan Akçay, "Düşmek ve kalkmak yaşamın bir parçası. Ayağa kalkmanın zevkini biz tekrar 'e çıkarak yaşayacağız. Bunu göstermek için buradayız. Ekibime güveniyorum. Menajerime ve kulüp yapısına güveniyorum. Kurumsal olarak çok iyi yapılanmış olması, beni ve arkadaşlarımı buraya getiren etkenlerden bir tanesi. Şimdi sıra çalışmaya geldi. Bizler çalışacağız. Sonucun takdiri, Allah'a ait" dedi. Neden 3 yıllık anlaştığı yönündeki bir soruya Akçay, "3 yıllık anlaşmamın sebebi, futboldaki ihtiyaçların sanırım yüzde 70'lik bir süresini tamamlama noktasında yeterli bir süredir" yanıtını verdi.

    'SERDAR GÜRLER'E DEĞER BİÇMEDİK'
    Osmanlı Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Akçay'ın imza töreninde kulübün durumuyla ilgili müjde verdi. Yurtgüven, "Kadromuzu koruma kararı aldık. Serdar Gürler ile ilgili 10 milyon Euro bonservis talebi olduğu söyleniyor ama biz öyle bir açıklama yapmadık. Satmayı düşünmediğimiz adama bir değer biçemeyiz" dedi.
    1. 6.6.2018
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