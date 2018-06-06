2. Akçay dönemi
Süper Lig’den düşen Osmanlı’ya yeniden dönen Mustafa Reşit Akçay, “Ayağa kalkmanın zevkini tekrar Süper Lig’e çıkarak yaşayacağız” dedi.
'SERDAR GÜRLER'E DEĞER BİÇMEDİK'
Osmanlı Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Akçay'ın imza töreninde kulübün durumuyla ilgili müjde verdi. Yurtgüven, "Kadromuzu koruma kararı aldık. Serdar Gürler ile ilgili 10 milyon Euro bonservis talebi olduğu söyleniyor ama biz öyle bir açıklama yapmadık. Satmayı düşünmediğimiz adama bir değer biçemeyiz" dedi.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
2. Akçay dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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