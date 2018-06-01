Osmanlıspor'da ikinci Mustafa Akçay dönemi
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon küme düşen Osmanlıspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi
Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulunda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eski teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllık bir dönem için anlaştık. Yeni dönemde takımın başında olacak." dedi.
Takımdaki bazı futbolcularla ilgili transfer dedikodularına ilişkin de konuşan Yurtgüven, "Sözleşmesi devam eden futbolcularımızı bırakmayacağız. Basında transferi söz konusu olan futbolcularla ilgili bonservis bedeli belirlemedik. Mevcut kadromuzu koruyacağız. Serdar Gürler veya başka bir isimle ilgili bize gelen herhangi bir resmi teklif yok. Zaten satmayacağımız bir futbolcu için bonservis bedeli de belirlemedik." diye konuştu.
Teknik direktör Akçay, 2015-2016 sezonunda Osmanlıspor'u Süper Lig'de 5. yaparak 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini sağlamıştı. Başkent ekibi, söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalmıştı.
- 1.6.2018 12:07
- Güncelleme: 1.6.2018 14:39
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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