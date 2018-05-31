Serdar Gürler 10 milyon Euro – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    10 milyon Euro

    Serdar Gürler 10 milyon Euro
    Spor Toto 'e veda eden Osmanlı, milli yıldızı Serdar Gürler için rekor ücret talep etti. Birçok takımın listesindeki 26 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 10 milyon Euro olduğu öne sürüldü. Gürler, geçtiğimiz günlerde Süper Lig'de devam etmek istediğini açıklamıştı.
    1. 31.5.2018
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