Hedef şampiyonluk – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Hedef şampiyonluk

    Hedef şampiyonluk
    'un Başkanı Sadık Dik, " 1. Lig'de şampiyonluk. Sözleşmesi süren oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Bitenlerle de oturup görüşeceğiz " diye konuştu.
    1. 23.5.2018
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