Serdar’a yoğun ilgi – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    ’a yoğun ilgi

    Serdar’a yoğun ilgi
    Ligden düşen Osmanlı'da adı F.Bahçe ve G.Saray'la anılan milli futbolcu Gürler için menajeri çarpıcı açıklamalar yaptı. ve 'dan teklifler aldıklarını belirten menajer, "Serdar, 'ye çok önem veriyor. Burada kalmak isteyecektir" dedi.
    1. 18.5.2018
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