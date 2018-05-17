Raheem Lawal'dan veda mesajı – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Raheem Lawal'dan veda mesajı

    Raheem Lawal'dan veda mesajı

    'de küme düşen 'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek Nijeryalı futbolcu Raheem Lawal, mor-sarılı camiaya veda etti.

    Lawal, hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkandan teknik heyete, genel menajerden kulüp personeline kadar tüm ailesine teşekkür ediyorum. 2,5 yıl boyunca sizlerle oynamak zevkti. En iyi dileklerimle." ifadelerini kullandı.

    28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, başkent ekibiyle bu sezon 17 lig maçına çıktı.

    1. 17.5.2018 23:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Raheem Lawal'dan veda mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN