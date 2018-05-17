Raheem Lawal'dan veda mesajı
Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Osmanlıspor'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek Nijeryalı futbolcu Raheem Lawal, mor-sarılı camiaya veda etti.
Lawal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkandan teknik heyete, genel menajerden kulüp personeline kadar tüm Osmanlıspor ailesine teşekkür ediyorum. 2,5 yıl boyunca sizlerle oynamak zevkti. En iyi dileklerimle." ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, başkent ekibiyle bu sezon 17 lig maçına çıktı.
- 17.5.2018 23:27
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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