Osmanlı’da 7 eksik – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Osmanlı’da 7 eksik

    Osmanlı’da 7 eksik
    Başkent temsilcisi, karşısına ciddi eksiklerle çıktı. Cezalı Tiago Pinto'nun haricinde sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Payam Sadeghian, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven, ve Raheem Lawal takımlarını yalnız bıraktı. Geçtiğimiz hafta sakatlığı forma giyemeyen Serdar Gürler ise iyileşip oynadı, golünü attı.
    1. 14.5.2018
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