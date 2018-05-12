Beşiktaş’a gözdağı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ’a gözdağı

    Beşiktaş’a gözdağı
    Ligde kalma mücadelesi veren Osmanlı'da teknik direktör İrfan Buz, ve Akhisar maçlarını kazanmaları durumunda ligde kalacaklarını savundu. Evlerindeki kritik Beşiktaş maçı öncesi güçlü rakibine meydan okuyan Buz, "Futbolcularıma güveniyorum. 3 puan için çıkacağız ve alacağız" dedi.
    1. 12.5.2018
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