Osmanlıspor'da gözler son 2 maçta

Teknik direktör Buz, Batıkent Tesisleri'nde, yaptığı açıklamada, ligde kalma konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, "İki müsabakamızı kazandığımız takdirde büyük bir ihtimalle ligde kalacağımızı düşünüyorum. İyi motive olup 3 puanları almak istiyoruz. Benim 'Bu takım düşer' şeklinde bir söylemim olmadı. Benim elimde iki tane fırsat var. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Biri Beşiktaş, diğeri de Akhisarspor maçı." diye konuştu.

Osmanlıspor'un deneyimli teknik direktörü Buz, ligde kalma konusunda futbolcularıyla 7 aydan bu yana konuştuğunu ifade etti.

Konuşmalarda oyuncularının da ligde kalma isteğini kendisine anlattıklarını dile getiren Buz, "Son 10 maçtan sadece 2 tanesini kaybettik. Beraberliklerimiz çok. Verdikleri tepki bu. Futbolcular da ligde kalmayı istiyor. Sonuçlandırmada eksiklerimiz var. Bu yarışın içinde her şeyimizi ortaya koymamız gerektiğini futbolcularımız idrak etmişler." değerlendirmesini yaptı.

Ligde haftalarca eksik oyuncularla mücadele ettiklerini kaydeden Buz, "Bunları söylemedik. Çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Biz burada kulübümüzü ligde bırakmaya çalışıyoruz. Onlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"DOĞRULARI YAPARAK ÜÇ PUANI ALMAK İSTİYORUZ"

İrfan Buz, ligin 33. haftasında Osmanlı Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edeceklerini hatırlatarak, "Beşiktaş maçında futbolcularıma güveniyorum. Üç puan için çıkacağız ve alacağız." şeklinde konuştu.

Geldiği günden bu yana takımı kontrollü oynattığını belirten Buz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oynayacağınız takım belli. Kontrollü başlamamız gerekiyor çünkü rakibin yetenekli futbolcuları var. Futbolda kontrollü oyunu ve doğru taktiği seçmek durumundayız. Sadece oyun içinde şansımızın yüksek olması ve doğruları yapmamız gerekiyor. Takımın bir tarafı bu dengeyi bozduğunda karşı taraftaki yetenekli futbolcular cezayı kesiyor. Beşiktaş'ın kadrosu malum. Doğruları yaparak üç puanı almak istiyoruz."