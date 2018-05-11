Osmanlıspor'da gözler son 2 maçta
Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, kalan 2 maçlarını kazanmaları durumunda ligde kalacaklarını savundu.
Teknik direktör Buz, Batıkent Tesisleri'nde, yaptığı açıklamada, ligde kalma konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, "İki müsabakamızı kazandığımız takdirde büyük bir ihtimalle ligde kalacağımızı düşünüyorum. İyi motive olup 3 puanları almak istiyoruz. Benim 'Bu takım düşer' şeklinde bir söylemim olmadı. Benim elimde iki tane fırsat var. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Biri Beşiktaş, diğeri de Akhisarspor maçı." diye konuştu.
Osmanlıspor'un deneyimli teknik direktörü Buz, ligde kalma konusunda futbolcularıyla 7 aydan bu yana konuştuğunu ifade etti.
Konuşmalarda oyuncularının da ligde kalma isteğini kendisine anlattıklarını dile getiren Buz, "Son 10 maçtan sadece 2 tanesini kaybettik. Beraberliklerimiz çok. Verdikleri tepki bu. Futbolcular da ligde kalmayı istiyor. Sonuçlandırmada eksiklerimiz var. Bu yarışın içinde her şeyimizi ortaya koymamız gerektiğini futbolcularımız idrak etmişler." değerlendirmesini yaptı.
Ligde haftalarca eksik oyuncularla mücadele ettiklerini kaydeden Buz, "Bunları söylemedik. Çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Biz burada kulübümüzü ligde bırakmaya çalışıyoruz. Onlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.
"DOĞRULARI YAPARAK ÜÇ PUANI ALMAK İSTİYORUZ"
İrfan Buz, ligin 33. haftasında Osmanlı Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edeceklerini hatırlatarak, "Beşiktaş maçında futbolcularıma güveniyorum. Üç puan için çıkacağız ve alacağız." şeklinde konuştu.
Geldiği günden bu yana takımı kontrollü oynattığını belirten Buz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Oynayacağınız takım belli. Kontrollü başlamamız gerekiyor çünkü rakibin yetenekli futbolcuları var. Futbolda kontrollü oyunu ve doğru taktiği seçmek durumundayız. Sadece oyun içinde şansımızın yüksek olması ve doğruları yapmamız gerekiyor. Takımın bir tarafı bu dengeyi bozduğunda karşı taraftaki yetenekli futbolcular cezayı kesiyor. Beşiktaş'ın kadrosu malum. Doğruları yaparak üç puanı almak istiyoruz."
- 11.5.2018 12:10
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Aykut Kocaman: "Atamayana atarlar"
Toplam 23
Yorum
bahane bahane yine hakemleri bahane bulacaktır atamadık attılar diyecektir yoksa iyi oynadık diyecektir. Çok yaşayın emi
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Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 14
Yorum
AKİGO45 Teşekkürler Teşekkürler AKHİSAR sizinle gurur duyuyor. Bunu AKHİSAR'a yaşatan emeği geçen herkese Teşekkürler. Avrupa'da başarılar AKHİSARIM
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Teleset Mobilya Akhisarspor ligi de karıştırdı! Hesaplar değişti...
Toplam 7
Yorum
cetin İyi bari... Göztepe son maçta Galatasaray'a karşı çok kasmaz... GS yine şampiyon :)
Osmanlıspor'da gözler son 2 maçta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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