Osmanlıspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Payam Sadeghian ve Musa Çağıran katılmazken, Bosna Hersekli sağ bek Avdija Vrsajevic ise takımdan ayrı çalıştı.
Tedavileri tamamlanan Mehmet Batdal ve Serdar Gürler ise takımla çalışmalara başladı.
İdmana "core" çalışmasıyla başlayan futbolcular, sonrasında koşu ve saha kenarında sprint çalışması yaptı. Koordinasyona yönelik ikili pas organizasyonu gerçekleştiren oyuncular, pas ve şut çalışmasının yanı sıra yarı sahada oynadıkları çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Osmanlıspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 9.5.2018 15:03
-
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi hesapları yapıyor
Toplam 1
Yorum
hamza hamza Başkanım BJK hisseleri aldık,battık sesimizi duyun artık
-
Adım adım Galatasaray'a
Toplam 1
Yorum
Acaba Değermi? Tolga ve Sunandan iyi değil. Bizdekiler daha az mac yaptı daha çok faydalı oldu.
-
En golcü defans Beşiktaş'ta!
Toplam 2
Yorum
anonim seneye marceloda geri getirilip pepee-marcelo ikilisi ile devam edilmeli
Osmanlıspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.