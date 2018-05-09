Osmanlıspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Payam Sadeghian ve Musa Çağıran katılmazken, Bosna Hersekli sağ bek Avdija Vrsajevic ise takımdan ayrı çalıştı.

Tedavileri tamamlanan Mehmet Batdal ve Serdar Gürler ise takımla çalışmalara başladı.

İdmana "core" çalışmasıyla başlayan futbolcular, sonrasında koşu ve saha kenarında sprint çalışması yaptı. Koordinasyona yönelik ikili pas organizasyonu gerçekleştiren oyuncular, pas ve şut çalışmasının yanı sıra yarı sahada oynadıkları çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Osmanlıspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.