Osmanlıspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da maçı hazırlıkları

    Osmanlıspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

    , 'in 33. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Payam Sadeghian ve Musa Çağıran katılmazken, Bosna Hersekli sağ bek Avdija Vrsajevic ise takımdan ayrı çalıştı.

    Tedavileri tamamlanan ve Serdar Gürler ise takımla çalışmalara başladı.

    İdmana "core" çalışmasıyla başlayan futbolcular, sonrasında koşu ve saha kenarında sprint çalışması yaptı. Koordinasyona yönelik ikili pas organizasyonu gerçekleştiren oyuncular, pas ve şut çalışmasının yanı sıra yarı sahada oynadıkları çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

    yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 9.5.2018 15:03
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