Osmanlıspor, Alanya deplasmanında
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Başkent ekibinde sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Payam Sadeghian ve Raheem Lawal karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünkü idmanda yer almayan Serdar Gürler ve Avdija Vrsajevic'in ise Aytemiz Alanyaspor karşısında sahada olması bekleniyor.
Ligde 32. hafta maçları öncesi Osmanlıspor 32 puan averajla 16., Aytemiz Alanyaspor ise 35 puan ve averajla 13. basamakta bulunuyor.
İki takım arasındaki karşılaşmadan çıkacak sonuç ligde alt sıralarda yer alan ekiplerin durumlarını da etkileyecek.
- 4.5.2018 11:00
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
inşallah uefa avrupadan men etmesin de
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
Normal Normal 3 temmuz 2011 kumpası olmasa daha fazla gelir elde eder sportif açıdan ilk 4 yıldızı takan olabilirdi. Bunlar kesin
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Beşiktaş derbiye çıkmadı! İşte dakika dakika Kadıköy'de yaşananlar
Toplam 10
Yorum
İhtiyar Kurt 2 yıldır kollanarak FB ve GS-a rakip olarak gösterilmek istenen BJK nihayet layık olduğu,hak ettiği sıralara doğru iniş yapmaktadır. Adalet!
Osmanlıspor, Alanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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