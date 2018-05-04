Osmanlıspor, Alanya deplasmanında – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    , Alanya deplasmanında

    Osmanlıspor, Alanya deplasmanında

    , 'in 32. haftasında yarın 'un konuğu olacak.

    Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

    Başkent ekibinde sakatlıkları süren , Payam Sadeghian ve Raheem Lawal karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünkü idmanda yer almayan Serdar Gürler ve Avdija Vrsajevic'in ise karşısında sahada olması bekleniyor.

    Ligde 32. hafta maçları öncesi 32 puan averajla 16., Aytemiz Alanyaspor ise 35 puan ve averajla 13. basamakta bulunuyor.

    İki takım arasındaki karşılaşmadan çıkacak sonuç ligde alt sıralarda yer alan ekiplerin durumlarını da etkileyecek.

    1. 4.5.2018 11:00
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