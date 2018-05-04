Osmanlıspor, Alanya deplasmanında

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Başkent ekibinde sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Payam Sadeghian ve Raheem Lawal karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünkü idmanda yer almayan Serdar Gürler ve Avdija Vrsajevic'in ise Aytemiz Alanyaspor karşısında sahada olması bekleniyor.

Ligde 32. hafta maçları öncesi Osmanlıspor 32 puan averajla 16., Aytemiz Alanyaspor ise 35 puan ve averajla 13. basamakta bulunuyor.

İki takım arasındaki karşılaşmadan çıkacak sonuç ligde alt sıralarda yer alan ekiplerin durumlarını da etkileyecek.