‘Onlar bizi düşünsün’ – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    ‘Onlar bizi düşünsün’

    ‘Onlar bizi düşünsün’
    'E 2. yarıda yediği gollerle mağlup olan ateş hattındaki Osmanlı'da, kritik Alanya maçı öncesi seferberlik ilan edildi. İrfan Buz ve ekibi, 'de zafer parolasıyla hazırladığı takımına moral kondisyon yüklemesi yapıyor.
    1. 1.5.2018
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