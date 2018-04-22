Osmanlıspor rahat nefes aldı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    rahat nefes aldı

    Osmanlıspor rahat nefes aldı

    'de oynanan başkent derbisinde 'ni deplasmanda 3-0 yenen , rahat bir nefes aldı.

    Mor-sarılı ekip, 30. hafta mücadelesinde dün başkentin diğer temsilcisi karşısında kümede kalma yolunda kritik bir galibiyete imza attı.

    Geçen hafta karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek skoru 3-3'e getiren , başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçti.

    19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı Adrien Regattin (2) ve Serdar Gürler'in golleriyle kazanan Osmanlıspor, puanını 32'ye yükseltti.

    Osmanlıspor, 30 puanda kalan Gençlerbirliği'nin üzerine çıkarken, 'a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'u da yakaladı.

    Maç fazlasıyla küme düşme hattından çıkan başkent ekibi, bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etti.

    Mor-sarılılar, ligin son sırasında yer alan 'u deplasmanda 4-0'la geçmişti.

    8 HAFTADA BİR KEZ KAYBETTİ
    İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, son 8 maçında sadece bir mağlubiyet aldı.

    'ye 'da 2-0 yenilen başkent ekibi, diğer karşılaşmaların 4'ünden beraberlik, 3'ünden de galibiyetle ayrıldı.

    Son 8 haftada 13 puan toplayarak kümede kalma yolunda önemli bir adım atan Osmanlıspor, gelecek hafta şampiyonluk mücadelesi veren 'i konuk edecek.

    1. 22.4.2018 10:34
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