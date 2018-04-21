Düşme hattında gözler Başkent derbisinde – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Düşme hattında gözler Başkent derbisinde

    Düşme hattında gözler Başkent derbisinde

    'in 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ile kozlarını paylaşacak.

    'in 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ile kozlarını paylaşacak. 19 Mayıs Stadı'nda 13.30'da başlayacak mücadelede iki takımda da eksikler bulunuyor. 30 puanla 15. sırada yer alan G.Birliği'nde sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Averajla 17. durumdaki konuk ekipte ise ve Sadeghian derbide sahada olamayacak.
    1. 21.4.2018
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