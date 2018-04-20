Osmanlıspor derbiye hazır – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    derbiye hazır

    Osmanlıspor derbiye hazır

    SPOR 'in 30'uncu haftasında yarın 'yle karşılaşacak olan bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Başkent derbisinde yarın 19 Mayıs Stadı'nda 'ne konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenman 40 dakika sürdü. Çalışmalara tedavisi devam eden katılmazken Payam takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı. Osmanlısporlu oyuncular haftanın son antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenman sprint çalışmasıyla son buldu.

    1. 20.4.2018 17:10
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