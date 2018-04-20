Osmanlıspor derbiye hazır
SPOR Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Gençlerbirliği'yle karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başkent derbisinde yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenman 40 dakika sürdü. Çalışmalara tedavisi devam eden Mehmet Batdal katılmazken Payam takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı. Osmanlısporlu oyuncular haftanın son antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenman sprint çalışmasıyla son buldu.
- 20.4.2018 17:10
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş konuştu
Toplam 18
Yorum
abdullah bjk nin arkasına saklanma renkli
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Talimat hükmen diyor
Toplam 49
Yorum
jakarte zaten şenol güneşin önceki yorumlarına bakın fener hakkında demediğini bırakmıyor,hiç yakışıyormu kariyeri yüksek bir insana,aklı ts dee
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş konuştu
Toplam 18
Yorum
Eric Gerets ve Terim'e beteri yapılmıştı biz profesyonel olamadığımız için devam edip yenilmiştik. 6-7 maç tribün kapatma ve tazminat gelir. Tarafsız sahada maç 55'ten devam eder.
Osmanlıspor derbiye hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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