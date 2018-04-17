Osmanlıspor'da başkent derbisi hazırlıkları
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ligde dün 3-1 geriye düştüğü maçta Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan mor-sarılı ekip, başkent derbisinin hazırlıklarına start verdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İrfan Buz, Batıkent Tesisleri'ndeki antrenman öncesi futbolcularına hitap etti.
Kısa süren değerlendirme toplantısının ardından antrenmana geçilirken, Trabzonspor maçının 11'inde yer alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla başladıkları antrenmanı koordinasyon çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen Mehmet Batdal ve İranlı Payam Sadeghian katılmadı. Özer Hurmacı ise takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.
Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisi, 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 21:12
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Adnan Polat: Arda Turan ve Emre Belözoğlu adam gibi adamdır!
Toplam 2
Yorum
Kartal adamlık müessesinin itibarını(?) bitiren adam gibi adamlar
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Trabzonspor'un yerli ve yabancıları nazarlık
Toplam 4
Yorum
murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 5
Yorum
austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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