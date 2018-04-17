Osmanlıspor'da başkent derbisi hazırlıkları

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ligde dün 3-1 geriye düştüğü maçta Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan mor-sarılı ekip, başkent derbisinin hazırlıklarına start verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İrfan Buz, Batıkent Tesisleri'ndeki antrenman öncesi futbolcularına hitap etti.

Kısa süren değerlendirme toplantısının ardından antrenmana geçilirken, Trabzonspor maçının 11'inde yer alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla başladıkları antrenmanı koordinasyon çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Mehmet Batdal ve İranlı Payam Sadeghian katılmadı. Özer Hurmacı ise takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisi, 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.