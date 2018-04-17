Osmanlıspor'da başkent derbisi hazırlıkları – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'da başkent derbisi hazırlıkları

    Osmanlıspor'da başkent derbisi hazırlıkları

    , 'in 30. haftasında deplasmanda ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    , 'in 30. haftasında deplasmanda ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Ligde dün 3-1 geriye düştüğü maçta ile 3-3 berabere kalan mor-sarılı ekip, başkent derbisinin hazırlıklarına start verdi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İrfan Buz, Batıkent Tesisleri'ndeki antrenman öncesi futbolcularına hitap etti.

    Kısa süren değerlendirme toplantısının ardından antrenmana geçilirken, Trabzonspor maçının 11'inde yer alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

    Diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla başladıkları antrenmanı koordinasyon çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

    Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve İranlı Payam Sadeghian katılmadı. ise takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.

    Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisi, 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:12
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