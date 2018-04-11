Osmanlıspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılılar, koordinasyon çalışmasının ardından üç grup halinde dar alanda dönüşümlü pas organizasyonları üzerinde durdu. İdman, yarı sahada yapılan maçla sona erdi.
Günün tek çalışmasına tedavilerine devam edilen Payam Sadeghian ve Raheem Lawal'ın yanı sıra tedbir amaçlı Mehmet Batdal, Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam katılmadı.
Özer Hurmacı ise takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde bireysel antrenman yaptı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:32
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