Osmanlıspor’da tek değişiklik – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’da tek değişiklik

    Osmanlıspor’da tek değişiklik

    Osmanlı Teknik Direktörü İrfan Buz, karşısında tek değişikliğe gitti.

    Osmanlı Teknik Direktörü İrfan Buz, karşısında tek değişikliğe gitti. Buz, 'la 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de forma giyen Lumanza'yı yedek bıraktı. Bu ismin yerine Buz, ilk 11'de Musa Çağıran'a şans tanıdı. Musa da 7 hafta sonra ilk 11'de oynadı. Osmanlı'da sakatlığı süren Özer, Lawal ve Sadeghian ise sakatlıkları nedeniyle deplasmanında forma giyemedi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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