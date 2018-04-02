Osmanlıspor 5 maçtır kaybetmiyor – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    5 maçtır kaybetmiyor

    Osmanlıspor 5 maçtır kaybetmiyor

    , 'de 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

    Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren yönetimindeki başkent temsilcisi, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi. Sahadan 2 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılan mor-sarılı ekip, hanesine 9 puan yazdırdı.

    Ligde son mağlubiyetini 17 Şubat'ta 3-2'lik skorla Demir Grup Sivasspor deplasmanında alan , daha sonra Antalyaspor (0-0) ve Kasımpaşa (1-1) maçlarından birer puanla ayrıldı. Sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup eden başkent temsilcisi, ilk deplasman galibiyetini (4-0) karşısında elde etti.

    Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta dün sahasında ile golsüz berabere kalan mor-sarılılar, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

    11 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET
    Ligde 28 puanla 15. sırada yer alan Osmanlıspor, İrfan Buz yönetiminde sahasında oynadığı 11 maçta sadece bir kez kaybetti. Evinde 22 puan toplayan başkent ekibi, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, ve Bursaspor'u mağlup etti.

    Fenerbahçe, Evkur , Antalyaspor ve Atiker Konyaspor ile berabere kalan Osmanlıspor, sadece Kayserispor'a yenildi.

    ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR
    Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'u, son 7 haftada zorlu bir fikstür bekliyor. Başkent ekibinin kalan 7 maçının 4'ünü Fenerbahçe, Trabzonspor, ve Beşiktaş karşılaşmaları oluşturuyor.

    28. haftada Fenerbahçe'ye konuk olacak Osmanlıspor, ardından Trabzonspor'u ağırlayacak. Başkent temsilcisi, şampiyonluğu hedefleyen Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak.

    Osmanlıspor ayrıca Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda mücadele edecek.


    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:18
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