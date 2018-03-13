Serdar Gürler: Her maç final

Bursaspor'u 2-1 yenerek 7 maç sonra kazanan ve biraz olsun rahat nefes alan başkent ekibinin en golcü futbolcusu Serdar Gürler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ligde 24 puanla 16. sırada yer alan Osmanlıspor'u ligde tutmak için çalıştıklarının altını çizen Serdar, Bursaspor karşısında bu doğrultuda çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti.

Üç haftadır yenilmemelerinin önemine işaret eden Serdar, "Çok güzel bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu Bursaspor karşısında da gösterdik. Sahada hırslı bir takım vardı. Oyuna gireni çıkanı, oynayanı oynamayanı herkes birbirini destekledi. Karşılaşmaya da agresif başladık. Maçın bizim olacağının mesajını ilk 15-20 dakikada verdik." ifadelerini kullandı.

Ligde kümede kalma mücadelesini değerlendiren Serdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz ligde kalmak. Gençlerbirliği çok güzel bir seri yakalamıştı. 10 maç yenilmediler ama şu an aramızda 2 puan fark var. Bu demektir ki biz de çok kötü gitmemişiz. Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe maçlarındaki beraberlik değer kazandı. Kardemir Karabükspor deplasmanı en zor maçlardan biri olacak. Kolay görülüyor, düşmüş gözle bakılıyor ama en çok korkulacak takım. Rahat oynayacaklar. Rehavete kapılma lüksümüz yok. Bursaspor'a nasıl hazırlandıysak Kardemir Karabükspor'a da öyle hazırlanıyoruz."

Serdar, ilk deplasman galibiyetlerini Kardemir Karabükspor karşısında almayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bizim için her maç final. Yenersek puanımızı 27 yapıyoruz, sonra Atiker Konyaspor geliyor. Üç maç çok önemliydi. İlk sınavı geçtik. Kardemir Karabükspor karşısında ikinci finalimize çıkıyoruz. Maç maç gidiyoruz. Onu aldıktan sonra Atiker Konyaspor'a bileneceğiz." diye konuştu.

"VİLLARREAL'İ YENMEK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL"

Osmanlıspor'un geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıktığına dikkati çeken Serdar, şu an ligde bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını ifade etti.

Serdar Gürler, mor-sarılı ekibin üst sıralara oynaması gerektiğini belirterek, "Osmanlıspor'un hedefi Avrupa kupaları olmalı. Geçen sene Villarreal'e yaşattıklarını örnek veriyorum. Villarreal'i yenmek her babayiğidin harcı değil. Buraya geldiğimde hedeflerimden biri Avrupa kupasında oynamaktı. Bu sene olmadı ama inşallah bu takımı ligde tutup, seneye daha iyi hazırlanıp kafaya oynarız." değerlendirmesinde bulundu.

"TALİHSİZLİK YAŞADIM"

Takımın 7 golle en skorer futbolcusu olan ancak ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle formu düşen Serdar, performansıyla ilgili şunları kaydetti:

"Her zaman diyorum; performansım, takımım iyi yerlerde olduğu zaman beni ilgilendirmeye başlar. 15 gol atmışsın ancak takımın küme düşme sınırında. Benim için çok önemli değil. 'Keşke hiç atmasam da üst sıralara oynasak' diye umut ederim. Takımım iyi yerlere geldikten sonra kendi hedeflerime bakarım. Herkes gibi hedeflerim tabii ki var. İlk devre 7 gol attım, sonra 2-3 maç oynadım sakatlandım. Talihsizlik yaşadım, iki hafta forma giyemedim. Geçen hafta hocam 60. dakikada oyuna aldı. Elimden geleni yaptım, gol pozisyonuna da girdim, atamadım. Takım içinde, bu kulüpte kendimi iyi hissediyorum, mutluyum."

Serdar, sakatlık durumuyla ilgili de "Kardemir Karabükspor maçında hocamız görev verirse oynayacağım. Bileğime iki gün tedavi yapılacak. Doktorlarım 'kolay geçecek bir şey değil' dedi. Beklersek 4-5 hafta oynayamam. Ben öyle biri değilim. Her zaman oynamak isterim. Allah'ın izniyle iki günlük tedaviden sonra idmanlara başlayıp Kardemir Karabükspor maçında oynamayı düşünüyorum." diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Fatih Terim döneminde milli takıma davet edilen ancak Mircea Lucescu tarafından tercih edilmeyen Serdar, Rumen teknik adamın kendisini yine çağırmayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Serdar, "Bizim bayrağımız. Başında kim olursa olsun, hangi oyuncu olursa olsun... Amatör kümedeki futbolcuya da sorsanız milli takımda oynamak ister. Osmanlıspor'dan sonraki hedefim tabii ki milli takım ama beni çağıracağını açıkçası düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

"Önce çağırmadıysa, şimdi de çağırmaz." diyen Serdar, şunları söyledi:

"İlk yarıda 7 gol atmış, 5 asist yapmışım, çağırmamış beni. Şimdi sakatlıktan yeni çıkmışım. 'Çağırmayacak' diye düşünüyorum. Takımım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Herkes her zaman iyi oynayamaz ama iyi mücadele edebilir. Kötü oynasam dahi takım arkadaşlarım için çok mücadele ederim."

"HEMEN HEMEN HER ŞEYİ EKSİK YAPIYORUZ"

Fransa'da yetişen Serdar, Avrupa ile Türk futbolu arasındaki altyapıyı da kıyasladı. "Biz neyi eksik yapıyoruz?" sorusuna Serdar, "Hemen hemen her şeyi." yanıtını verdi.

Serdar Gürler, Fransa'da hemen hemen her takımda altyapıdan yetişen 5-6 futbolcunun bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Buraya bakarsanız belki 1-2 tane. Bizde de Ali Eren İyican kardeşimiz var, iyi futbolcu. Allah yolunu açık etsin ama eğitim, taktik konusunda inanılmaz fark var. A takıma çıktıkları zaman onlar için zor oluyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ama ligde oynamaları zor gibi geliyor. Burada altyapıdan oyuncu çıkmıyorsa demek ki bir yanlışlık var. Doğruyu yapan tek kulüp Altınordu. Cengiz Ünder kardeşimiz müthiş başarılar elde ediyor. Çağlar Söyüncü de Almanya'da oynuyor. Yine de çok az."