Osmanlı’da 4 eksik – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Osmanlı’da 4 eksik

    Osmanlı’da 4 eksik
    maçına galibiyetinin moraliyle hazırlanan 'da dünkü idmana 4 futbolcu katılmadı. Başkent ekibinde tedavileri devam eden Vrsajevic, , Carlos ve Lawal tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:07
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