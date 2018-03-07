Osmanlı’da eksikler dönüyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    ’da eksikler dönüyor

    Osmanlı’da eksikler dönüyor
    Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren , evinde 'yla kritik bir maça çıkacak. İrfan Buz önemli maç öncesinde eksikler hakkında bilgi verdi. Buz, "Umar cezalıydı, dönüyor. Serdar'ın durumu da iyi. Vrsajevic soru işareti, Numan dönüyor. Özer yok" dedi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
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