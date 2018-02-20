Osmanlıspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Saha kenarında koordinasyon ve çabukluk çalışan futbolcular, daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçti.

Yarı sahada çift kale maç yapan başkent ekibi, açma germe hareketleriyle antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Numan Çürüksu, Yalçın Ayhan, Serdar Gürler ve Özer Hurmacı tedbir amaçlı katılmadı. Mor-sarılı oyuncular, antrenman sonrasında, 37 yaşına giren yardımcı antrenör Evrim Esendemir'in doğum gününü kutladı.