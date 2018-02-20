Osmanlıspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Saha kenarında koordinasyon ve çabukluk çalışan futbolcular, daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçti.
Yarı sahada çift kale maç yapan başkent ekibi, açma germe hareketleriyle antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Numan Çürüksu, Yalçın Ayhan, Serdar Gürler ve Özer Hurmacı tedbir amaçlı katılmadı. Mor-sarılı oyuncular, antrenman sonrasında, 37 yaşına giren yardımcı antrenör Evrim Esendemir'in doğum gününü kutladı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 17:02
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Taraftarı anlıyorum
Toplam 2
Yorum
Kapakcı Dün Yusuf Erdoğanı küstürenler bu gün Yusuf Yazıcıyı küstürmeye çalışıyorlar yarında sıra Abdulkadir'e gelecek çok vefalı taraftarımız var
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Galatasaray'a Gomis'ten iyi haber
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST HAKEMLER EGER DOĞRU DÜZGÜN YÖNETSİNLER CİMBOM YİNE PUAN VE PUANLAR KAYBEDER ORTA SAHANIN YÜRÜYECEK HALİ YOK Kİ İLERİYE TOP TAŞISIN
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PFDK'den o hakeme 4 ay ceza!
Toplam 3
Yorum
UZMAN ANALİST BJK-FENER MAÇININ HAKEMİNİ AÇIKLAR AÇIKLAMAZ KİM OLURASA OLSUN ORTALIK YANDI MAÇ SONUNU DÜŞÜNEMİYORUM ONUN İÇİN TFF MHK YABANCI HAKEM GETİRİ
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