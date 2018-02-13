Osmanlıspor'da, Sivasspor maçı hazırlıkları
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimdeki idman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Raheem Lawal ve Mehmet Batdal katılmadı.
Başkent ekibi oyuncuları antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Sonrasında futbolcular 3 takım oluşturarak dar alanda maç yaptı. Mor-sarılılar hafif koşunun ardından idmanı bitirdi.
Osmanlıspor'un yeni transferi Ceyhun Gülselam, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.
Başkent ekibi hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:09
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Volkan’a sevk yok
Toplam 11
Yorum
Aslan geçen sene hakemlerlle şampiyonolduğu açık evet
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Belhanda 90+3'te kızardı!
Toplam 6
Yorum
KARAKARTAL direk kırmızı olacak pozisyondu... serdarın ilk yarı atılması gerekti.. hakem haftanın hakemi olur...
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Şenol Güneş'in OHAL kararları
Toplam 2
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xxx duyanda cepheye gidiliyor sanır
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