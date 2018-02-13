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    13 Şubat 2018, Salı
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    'da, Sivasspor maçı hazırlıkları

    Osmanlıspor'da, Sivasspor maçı hazırlıkları

    , Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimdeki idman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Raheem Lawal ve katılmadı.

    Başkent ekibi oyuncuları antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Sonrasında futbolcular 3 takım oluşturarak dar alanda maç yaptı. Mor-sarılılar hafif koşunun ardından idmanı bitirdi.

    'un yeni transferi , Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

    Başkent ekibi hazırlıklarına yarın devam edecek.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:09
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