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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Batdal'ı renklerine bağladı

    Osmanlıspor Batdal'ı renklerine bağladı

    transferin son gününde M.Başakşehir'de forma giyen forvet ile anlaştı.

    , Bucaspor, Altay, Karabükspor, Konyaspor, Galatasaray forması giymişti. Battal, 2013-2014 sezonundan bu yana M.Başakşehir'de oynuyordu. Bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulmuş ve daha fazla forma şansı bulamamıştı.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:55
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