Osmanlıspor Batdal'ı renklerine bağladı
Osmanlıspor transferin son gününde M.Başakşehir'de forma giyen forvet Mehmet Batdal ile anlaştı.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:55
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 5
Yorum
ged 61 bu sanırım çalımbay farkı değil burak yılmaz ın attığı mucize goller farkı..o goller olmasa halimizi düşünmek bile istemiyorum allah korusun
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs hincal abi ne zamandan beri yayinci kurulus sampiyon tayin ediyor,gs sampiyon olursa yayinci kurulusmu yapmis olacak ayip,kim olursa alkis,.
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs n,diaye kimmis,muslera kalecimi,fernando olmasa ne yazar,gomis gibi forvetmi olur..rodrigezde kimmis,sezon sonu yine husran,baskan gitsin,ho
Osmanlıspor Batdal'ı renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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