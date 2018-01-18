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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Güven&Bayır’dan siftah

    Güven&Bayır’dan siftah
    Ev sahibi 'da lisansı çıkarılmadığı için ligin ilk devresinde takımdaki yerini alamayan Muhammed Bayır ve Mehmet Güven, ilk 11'de sahaya çıktı. Yeni transferlerden Yalçın Ayhan ve Tortol Lumanza yedek soyundular. Sakatlığı bulunan Ceyhun Gülselam ise kadroya dahil edilmedi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:10
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