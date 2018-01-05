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    05 Ocak 2018, Cuma
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    , 'da ilk çalışmasını yaptı

    Osmanlıspor, Antalya'da ilk çalışmasını yaptı

    ekiplerinden , ikinci yarı hazırlıklarına 'nın Serik ilçesinde başladı.

    Başkent temsilcisi, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa girdi. takımı, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde ilk antrenmanını otelin sahasında yaptı. Koşuyla başlayan antrenman pas, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

    ?Osmanlıspor ikinci yarı hazırlıklarına 12 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te devam edecek.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:42
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