Osmanlıspor, Antalya'da ilk çalışmasını yaptı
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.
Başkent temsilcisi, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa girdi. Osmanlıspor takımı, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde ilk antrenmanını otelin sahasında yaptı. Koşuyla başlayan antrenman pas, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.
?Osmanlıspor ikinci yarı hazırlıklarına 12 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te devam edecek.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:42
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Kravets harekatı
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu adam gelirse Konya çok güçlenir..Bazı maçları 6-0 bile kazanabilir Konya'ya ceza verdirenlerden intikamını da alır.
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Persie dönemi bitti
Toplam 12
Yorum
aslan çok şükür şu pörsükten kurtuldu millet. bi daha böyle sakat oyuncu alınmamalı ve sözleşme yapılırken maçbaşı ücret olmalı.
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Balotelli olmaz
Toplam 1
Yorum
kartel Milyonlar dökülen Baykolar ,Mitroviçlere ne oldu.
Osmanlıspor, Antalya'da ilk çalışmasını yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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