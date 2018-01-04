Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Süper Lig ekibi Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.
Başkent temsilcisi, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa girdi. Osmanlıspor takımı, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde ilk antrenmanını otelin sahasında yaptı. Koşuyla başlayan antrenman pas, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.
Osmanlıspor ikinci yarı hazırlıklarına 12 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te devam edecek.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:28
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Sola dev bir isim: Blind
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Yorum
hadi gelir mi bakalım
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muhittin 10 milyon TL mi? oynamayan adam anca o kadar verirler...lyon olmuş adam alır,olmamış almaz...hem fener kimi almış da adam edip satmış,ozan t
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