 Osmanlıspor’un rotası Sylla – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    ’un rotası

    Osmanlıspor’un rotası Sylla
    İRFAN Buz'la ateş hattından çıkan Osmanlı, transfere odaklandı. Başkent ekibi, tapusu Rennes'teki Panathinaikos'ta oynayan 27 yaşındaki Mali'li ön libero 'ya teklifini sundu ve beklemeye geçti.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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