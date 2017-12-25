 Osmanlıspor - TM Akhisar | 11'LER – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Osmanlıspor - TM Akhisar | 11'LER

    Osmanlıspor - TM Akhisar | 11'LER

    Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor kozlarını paylaşıyor.

    Süper Lig'de sezonun ilk yarısının kapanış mücadelesi başkentte oynanıyor. Osmanlıspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor saat 20:00'de başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek.

    11'LER

    Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarskas, Anıl, Numan, Vrsajevic, Pinto, Lawal, Musa, Özer, Regattin, Aminu, Doukara
    TM Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Onur, Mustafa Yumlu, Orhan, Ömer, Sissoko, Soner, Serginho, Olcan Adın, Barbosa, Muğdat

    Stat: Osmanlı
    Hakem: Özgür Yankaya
    Saat: 20:00
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:12
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