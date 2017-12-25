Osmanlıspor - TM Akhisar | 11'LER
Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor kozlarını paylaşıyor.
11'LER
Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarskas, Anıl, Numan, Vrsajevic, Pinto, Lawal, Musa, Özer, Regattin, Aminu, Doukara
TM Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Onur, Mustafa Yumlu, Orhan, Ömer, Sissoko, Soner, Serginho, Olcan Adın, Barbosa, Muğdat
Stat: Osmanlı
Hakem: Özgür Yankaya
Saat: 20:00
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:12
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Fenerbahçe maç fazlasıyla lider
Toplam 11
Yorum
cacık bu fenerden bi cacık olmaz görürsünüz ligi anca 4 üncü bitirir.
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Eboue'den Terim'e cevap
Toplam 3
Yorum
cok sevin me adman polatin dedigi gibi gs batiyor ya icindekiler kalani somuruyor ya batan geminin icindeki mallar olacaklar!fatih imajini duzeltiyor.
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Ersun Yanal o kulübe dava açtı
Toplam 8
Yorum
Sonsuzluk35 Ersun Yanal Dava acti degil, Trabzon yine tazminati ödemedi olacakti.
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