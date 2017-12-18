Buz: Gücümüz yetmedi

Osmanlıspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş karşısında ellerinden geleni yaptıklarını ancak yenilgiyi önleyemediklerini söyledi. Buz, "Maçtan en azından bir puanla ayrılmak için tüm gücümüzü ortaya koyduk. Ancak Beşiktaş topu çok iyi kontrol etti. Yaptığımız basit hataları iyi değerlendirdi ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Biz de ilk yarıdaki son maçımızı kazanmak için çalışacağız" dedi.