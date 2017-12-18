Buz: Gücümüz yetmedi
Osmanlıspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş karşısında ellerinden geleni yaptıklarını ancak yenilgiyi önleyemediklerini söyledi. Buz, "Maçtan en azından bir puanla ayrılmak için tüm gücümüzü ortaya koyduk. Ancak Beşiktaş topu çok iyi kontrol etti. Yaptığımız basit hataları iyi değerlendirdi ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Biz de ilk yarıdaki son maçımızı kazanmak için çalışacağız" dedi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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