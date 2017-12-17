 Hakan ve Aminu yok – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Hakan ve Aminu yok

    Hakan ve Aminu yok
    OSMANLISPOR, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü. Başkent temsilcisinde önemli mücadele öncesi sakatlıkları bulunan Hakan Arıkan ile Aminu Umar antrenmana katılmadı. İki futbolcu, siyah-beyazlılarla oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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