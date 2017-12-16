Osmanlıspor, Beşiktaş'a konuk olacak
Osmanlıspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.
Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Ligde sahasında oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayan başkent ekibi, averajla 14. sırada yer alıyor.
İrfan Buz yönetiminde evinde aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıkarak moral bulan başkent ekibi, deplasmanda ise hanesine sadece bir puan yazdırabildi.
Dış sahada galibiyeti bulunmayan Osmanlıspor, tek puanını 3. haftada Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak elde etti.
Osmanlıspor'da kart cezalısı Numan Çürüksu ve Tugay Kacar, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:28
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
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Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
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