Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde sahasında oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayan başkent ekibi, averajla 14. sırada yer alıyor.

İrfan Buz yönetiminde evinde aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıkarak moral bulan başkent ekibi, deplasmanda ise hanesine sadece bir puan yazdırabildi.

Dış sahada galibiyeti bulunmayan Osmanlıspor, tek puanını 3. haftada Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak elde etti.

Osmanlıspor'da kart cezalısı Numan Çürüksu ve Tugay Kacar, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.