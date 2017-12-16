 Osmanlıspor, Beşiktaş'a konuk olacak – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    , 'a konuk olacak

    <a href="/index/osmanlispor?id=df4ff6e5-7aba-47ed-a7e4-f1ae198aeedb" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a>, <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a konuk olacak

    , Süper Lig'in 16. haftasında yarın 'a konuk olacak.

    Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Ligde sahasında oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayan başkent ekibi, averajla 14. sırada yer alıyor.

    İrfan Buz yönetiminde evinde aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıkarak moral bulan başkent ekibi, deplasmanda ise hanesine sadece bir puan yazdırabildi.

    Dış sahada galibiyeti bulunmayan , tek puanını 3. haftada Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak elde etti.

    'da kart cezalısı Numan Çürüksu ve Tugay Kacar, 'a karşı forma giyemeyecek.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:28
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