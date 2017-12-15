“Centilmence, güzel maçlar olsun”

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile eşleşen Osmanlıspor’da Genel Menajer Rüştü Enver Yurtgüven, “Centilmenlik çerçevesinde güzel müsabakalar olacak. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Saka Salon'unda gerçekleşen kura çekimi sonrası Beşiktaş ile eşleşen Osmanlıspor'da Genel Menajer Rüştü Enver Yurtgüven açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile lig ve kupada üst üste maçlar oynayacaklarını belirten Yurtgüven, "Çok enteresan oldu ve yaklaşık 1 aylık dilimde Beşiktaş ile 3 tane maç oynayacağız. Güzel, çekişmeli maçlar olacak. Tabi öncelikle pazar günü lig müsabakası için güzel hazırlandık. O anlamda teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. Ellerinden gelenin en iyisini yapıp puan ya da puanlarla dönecekler. Bizim hedefimiz kalan 2 maçımızda 6 puan toplamak. Kupada da Beşiktaş ile eşleşmek bu anlamda enteresan oldu. Öncelikle Beşiktaş'a Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Avrupa'da bizi gururlandırdığı için teşekkür ediyorum. Bizim için farklı bir kulüp. Stadımızda daha önce misafir etmiştik. Centilmenlik çerçevesi içerisinde güzel müsabakalar olacak. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.