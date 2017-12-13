Osmanlıspor’da 6 eksik
KUPADA Malatya'yı konuk edecek olan Osmanlı'da 6 eksik var. Başkent ekibinde Hakan, Musa, Serdar, Hasan, Lawal ve Sokol'un sakatlıkları bulunuyor.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
-
Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
-
Çakar'dan flaş iddia: ''Beşiktaş'ı kurban ettiler!''
Toplam 24
Yorum
okan aksayan savunma ? 10 maç 1 yenilgi
Osmanlıspor’da 6 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.