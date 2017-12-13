 Osmanlıspor’da 6 eksik – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Osmanlıspor’da 6 eksik

    Osmanlıspor’da 6 eksik
    KUPADA Malatya'yı konuk edecek olan Osmanlı'da 6 eksik var. Başkent ekibinde Hakan, Musa, Serdar, Hasan, Lawal ve Sokol'un sakatlıkları bulunuyor.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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